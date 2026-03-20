Repunte comercial en Piedras Negras pese a menor afluencia por "Spring Break"

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pesar de una disminución en la llegada de visitantes durante la temporada vacacional en Estados Unidos conocida como "spring break", el comercio en el primer cuadro de Piedras Negras logró un repunte en sus ventas de hasta un 30 por ciento.

Así lo informó el líder de la Unión de Locatarios del Mercado Zaragoza, Héctor Portillo, quien atribuyó la baja afluencia turística al temor de los paisanos ante posibles complicaciones en su regreso al vecino país, derivadas de las condiciones migratorias y los tiempos de cruce en esta frontera.

¿Qué declaró Héctor Portillo sobre las ventas?

Explicó que, aunque el flujo de visitantes fue menor al esperado, el consumo local permitió sostener la actividad comercial e incluso generar un incremento en las ventas para distintos giros.

No obstante, el representante de los comerciantes señaló que se mantienen expectativas positivas para las próximas vacaciones de Semana Santa, así como para el día de Pascua, conocido popularmente como "día de la coneja", ambos periodos asociados a alta movilidad turística.

Expectativas para Semana Santa en Piedras Negras

Indicó que durante estas fechas suele registrarse una mayor llegada de familias provenientes del sur de Texas, lo que podría traducirse en un aumento de hasta el 50 por ciento en el flujo de visitantes y en la actividad comercial del primer cuadro de la ciudad.