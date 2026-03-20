Niega Lorenzo Menera contaminación de agua en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), Lorenzo Menera, rechazó las acusaciones del alcalde Jacobo Rodríguez sobre una presunta contaminación del agua potable y aseguró que los parámetros de calidad cumplen con lo establecido por la Secretaría de Salud.

Luego de que el edil señalara en una transmisión en vivo que el suministro contenía microorganismos que podrían causar enfermedades, incluso graves, Menera afirmó que no existe evidencia que respalde dichos señalamientos y sostuvo que el organismo realiza monitoreos constantes.

Explicó que los reportes presentados corresponden a un informe trimestral, conforme a lo que marca la ley, y precisó que además se realizan muestreos cada dos horas en distintos puntos de la ciudad por parte del personal químico de Simas.

"El agua que se distribuye está dentro de los parámetros aprobados por la Secretaría de Salud", dijo, al añadir que durante las primeras tres semanas de marzo se han llevado a cabo inspecciones por parte de autoridades sanitarias en plantas y cisternas, sin detectar irregularidades.

¿Qué declaró Lorenzo Menera sobre la calidad del agua?

Respecto a la turbidez señalada por el alcalde en la planta potabilizadora número dos, el funcionario explicó que este fenómeno se presentó tras lluvias intensas en la región, que arrastraron sedimentos y materia orgánica al río, lo cual es un comportamiento atípico, pero controlado dentro del proceso de potabilización.

Indicó que durante la visita del martes únicamente se mostró en vivo una de las cisternas en operación y aseguró que no se realizó un muestreo técnico adecuado por parte del alcalde.

Menera calificó las declaraciones como "política" y pidió a la ciudadanía no dejarse llevar por versiones sin sustento. Asimismo, invitó a regidores de distintos partidos y a laboratorios independientes a realizar análisis externos, cuyos costos, dijo, serían cubiertos por el propio organismo.

Acciones de Simas para garantizar la calidad del agua

El gerente también anunció que se reforzarán los controles de acceso a las instalaciones para evitar el ingreso de personas no autorizadas, argumentando que se trata de infraestructura crítica.

Finalmente, reiteró que Simas mantiene abiertos sus procesos a la verificación pública y subrayó que el objetivo es garantizar el suministro seguro de agua a los habitantes de Piedras Negras.