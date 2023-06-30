Buena respuesta obtuvo jornada de salud para migrantes.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Como todos los últimos viernes de cada mes, se realizó la jornada de salud en la casa de la migrante Frontera Digna, donde se lleva todos los departamentos con los que cuenta la jurisdicción sanitaria 01.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Iván Alejandro Moscoso González, mencionó que fueron alrededor de 224 personas a quienes se atendió, acumulando un total de más de 500 consultas brindadas.

“En algunas ocasiones se han presentado casos de personas con lesiones en la piel por el sol, pero la mayoría son los que vienen llegando de su lugar de origen y demandan atención por el trayecto, pero han sido muy pocas", señaló el doctor.

Entre las actividades que se realizaron, están las 38 Consultas de medicina familiar, 34 Consultas dentales, se surtieron 38 recetas con su respectivo medicamentos, 72 detecciones de hipertensión arterial, entregaron 200 condones masculinos por la Uneme Capasits, repartieron 85 trípticos sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual, realizaron 30 pruebas rápidas de VIH, 30 de Sífilis y 30 de Hepatitis C, aplicaron 15 vacunas para completar esquemas de vacunas a menores de 5 años por el departamento de Provac, otorgaron 54 orientaciones sobre dejar de fumar y vida saludable por Uneme Capasits y entregaron 54 folletos sobre vida saludables. Se realizaron 72 somatometrías (toma de peso y talla) con su respectiva información de signos vitales, realizaron 13 pruebas rápidas de paludismo, Se dieron 3 pláticas sobre Ricketsiosis, Paludismo y Dengue, además entregaron 63 trípticos sobre hidratación y golpe de calor

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