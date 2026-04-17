Exige Poder Judicial pago de 2.2 millones de pesos a Municipio para evitar corte de agua

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Poder Judicial de la Federación ordenó al Municipio de Piedras Negras cubrir un adeudo de 2 millones 263 mil pesos por concepto de agua potable al SIMAS, como requisito para mantener la suspensión definitiva dentro del amparo 439/2026, que impide el corte del servicio en el edificio de la Presidencia.

De acuerdo con el acuerdo emitido el jueves 16 de abril, la administración municipal deberá depositar el monto en el Banco del Bienestar en un plazo máximo de cinco días; en caso contrario, la medida cautelar quedará sin efectos.

Pese al litigio, se informó que desde el pasado 30 de marzo el gobierno municipal realizó una reconexión directa en la toma de agua del inmueble sede de la Presidencia.

Acciones de la autoridad

El resolutivo establece, además, que la suspensión aplica únicamente para ese edificio, por lo que otros inmuebles municipales no están protegidos y podrían enfrentar cortes en el suministro debido al adeudo acumulado con el organismo operador.

El compromiso financiero se suma a presiones recientes sobre las finanzas del Ayuntamiento, entre ellas la erogación de alrededor de 7 millones de pesos para atender pagos a trabajadores de Obras Públicas que habían sido cesados y cuyo proceso de reinstalación aún genera obligaciones adicionales.

Detalles confirmados

La resolución judicial obliga al Municipio a cubrir el adeudo en el corto plazo si busca evitar afectaciones en la operatividad de la sede administrativa.