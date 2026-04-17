Transportistas anuncian paro por largas filas en cruce Piedras Negras–Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Empresas transportistas de la región anunciaron un paro de actividades para la próxima semana ante las prolongadas demoras en el cruce de mercancías por la frontera de Piedras Negras y Eagle Pass, donde aseguran que los tiempos de espera han llegado hasta las ocho horas.

Durante una reunión sostenida este jueves, los transportistas acordaron solicitar la intervención de las autoridades municipales de ambas ciudades para agilizar los procesos de revisión, los cuales, afirman, afectan seriamente la logística y operación de las empresas.

De acuerdo con los inconformes, la falta de personal en la aduana del lado estadounidense ha provocado que los tiempos de cruce pasen de un promedio de dos horas a jornadas de espera de hasta ocho horas, generando pérdidas económicas y retrasos en las entregas.

Como medida de presión, contemplan realizar un paro sobre los carriles de transporte de carga, tentativamente los días lunes y martes, en el que los operadores detendrían sus unidades sin bloquear completamente la vialidad, apagando motores y suspendiendo movimientos.

Asimismo, indicaron que han buscado diálogo con autoridades aduaneras mexicanas para que se implementen acciones que permitan desahogar el flujo de unidades en esta frontera.

Se estima que diariamente se realizan alrededor de mil 600 operaciones aduaneras de carga en este cruce; sin embargo, ante la saturación, algunas empresas han optado por redirigir sus unidades hacia el puente internacional de Ciudad Acuña–Del Río, donde el flujo ha incrementado de 600 a cerca de 900 tráileres por día.

El representante de la Cámara de Transporte, Manuel González, advirtió que el sector se encuentra desesperado ante la falta de soluciones, por lo que la protesta podría concretarse a inicios de la próxima semana si no hay avances.