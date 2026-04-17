Acerca Memo Ruiz servicios y atención médica a la colonia Central

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una amplia participación ciudadana se registró durante la Brigada de Servicios y Casa de Gestoría Móvil encabezada por el diputado local Guillermo Ruiz Guerra en la colonia Central, donde se ofrecieron diversos apoyos y servicios gratuitos a las familias del sector.

"Es parte del compromiso con Piedras Negras de estar presente en todas las colonias", afirmó el legislador, quien destacó la importancia de mantener cercanía con la ciudadanía y atender de manera directa sus necesidades.

El diputado subrayó que, además de estas brigadas, se mantiene atento a las solicitudes que recibe a través de redes sociales y en sus casas de gestoría fijas, lo que le ha permitido dar respuesta a diversas peticiones de apoyo.

Acciones de la autoridad

Bajo el lema "Trabajando Pa´ Delante", la unidad móvil busca facilitar el acceso a servicios básicos sin que las familias tengan que trasladarse largas distancias, reforzando así la labor social en el Distrito 02.

Durante la jornada, realizada este jueves, se brindaron consultas médicas generales y dentales, asesoría nutricional y jurídica, así como la aplicación de vacunas del esquema básico. También se ofrecieron cortes de cabello gratuitos, dinámicas recreativas como lotería con premios y la entrega de aparatos ortopédicos, entre ellos sillas de ruedas.

Detalles confirmados

Ruiz Guerra reiteró que estas acciones forman parte de su compromiso de trabajar con enfoque social y adelantó que las brigadas continuarán recorriendo distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, exhortó a la población a mantenerse atenta a las próximas fechas y ubicaciones, las cuales serán dadas a conocer a través de sus redes sociales.