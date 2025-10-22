Rescatan a familia guatemalteca perdida durante tres días en el río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una familia de origen guatemalteco, integrada por un matrimonio y tres niños de 5, 2 y 1 año —la madre con ocho meses de embarazo—, fue rescatada con vida por elementos del Grupo Beta de Piedras Negras, Coahuila, tras permanecer tres días extraviada en los márgenes del Río Bravo.

Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Ángel Cisneros y Alejandro Alarcón, bajo la coordinación de Héctor Godínez, respondieron al llamado de auxilio la noche del 21 de octubre. Sin embargo, la densa vegetación impidió el acceso terrestre, por lo que los rescatistas retomaron las labores apoyados con un aerobote para ingresar por el cauce del río.

A las 2:00 de la madrugada, los elementos del INM lograron localizar a los cinco integrantes de la familia, quienes fueron auxiliados y evaluados médicamente, confirmándose que se encontraban en buen estado de salud.

Tras recibir agua y atención humanitaria, los padres solicitaron ser trasladados a la Central de Autobuses, donde continuaron su trayecto.

El Instituto Nacional de Migración destacó la rápida intervención y el compromiso de los agentes, subrayando que este rescate refleja la vocación humanista y el respeto a los derechos humanos que caracteriza al Grupo Beta.