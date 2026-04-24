Atletas de Piedras Negras destacan en HYROX Monterrey

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Más de 60 atletas de Grind CrossFit Piedras Negras participaron en HYROX Monterrey, una exigente competencia internacional que combina pruebas de resistencia física y fortaleza mental.

La destacada presencia del contingente nigropetense refleja el crecimiento del deporte en la ciudad, así como el compromiso y disciplina de quienes forman parte de esta comunidad deportiva.

HYROX es reconocido a nivel mundial por su formato que integra carreras y estaciones de entrenamiento funcional, poniendo a prueba las capacidades físicas de atletas amateurs y profesionales en un mismo escenario.

La participación de los deportistas de Piedras Negras no solo representó un reto personal, sino también una oportunidad para posicionar a la ciudad en eventos de carácter internacional, consolidándola como un semillero de talento en el ámbito fitness.

Con este tipo de resultados, Piedras Negras continúa fortaleciendo su presencia en competencias de alto nivel, demostrando que el esfuerzo constante y la preparación pueden abrir puertas en escenarios cada vez más competitivos.