DIF Coahuila realiza jornada integral de salud en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población, el DIF Coahuila en la Región Norte llevó a cabo una jornada integral de salud en sus instalaciones, donde se ofrecieron servicios médicos gratuitos dirigidos principalmente a personas mayores, aunque también se amplió la atención a ciudadanos a partir de los 40 años.

La jornada de salud incluyó vacunas y detecciones de enfermedades

La coordinadora regional del DIF, Carolina Rodríguez Rodríguez, informó que estas acciones se realizan de manera constante en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, que en esta ocasión acercó diversos módulos de atención preventiva. Detalló que durante la jornada se aplicaron vacunas contra el sarampión y neumococo, además de brindarse servicios de salud bucal, orientación nutricional y detecciones oportunas de enfermedades como sífilis, hepatitis C, diabetes, hipertensión y padecimientos respiratorios como la tos crónica.

"Siempre mantenemos las puertas abiertas para toda la población que desee aprovechar estos servicios. Aunque nuestro enfoque principal son las personas mayores de 60 años, en esta ocasión la invitación se extendió a partir de los 40 años", explicó.

Más de 80 adultos mayores se benefician diariamente del comedor del DIF

Rodríguez Rodríguez destacó que el DIF atiende diariamente a más de 80 adultos mayores en su comedor principal, además de coordinar otros tres comedores operados por el sistema estatal, cuyos beneficiarios también fueron convocados a participar en esta brigada. Asimismo, indicó que la invitación se hizo extensiva a beneficiarios de programas como UNE-DIF y a empacadores, aunque reiteró que cualquier persona interesada pudo acceder a los servicios.

El DIF Coahuila busca mejorar la calidad de vida de la población

La funcionaria subrayó que estas acciones responden a la política social impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, enfocada en garantizar el acceso equitativo a servicios de salud y bienestar. "Una de nuestras principales misiones es mejorar la calidad de vida de las personas a través de todos los programas que ofrecemos", concluyó.