Denuncian fallas en parquímetros del Centro de Piedras Negras; temen multas injustas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Usuarios de los parquímetros del Centro de Piedras Negras denunciaron fallas en diversos equipos, al asegurar que algunos no registran el tiempo de estacionamiento, rechazan monedas o las retienen sin activar el servicio, situación que, afirman, los expone a recibir multas de manera injustificada.

De acuerdo con los automovilistas, algunos dispositivos aceptan el pago, pero no reflejan el tiempo correspondiente, mientras que otros presentan desperfectos mecánicos que impiden introducir las monedas o concluir la operación.

Los usuarios señalaron que, cuando los inspectores municipales detectan un parquímetro sin tiempo registrado durante sus recorridos, pueden aplicar una infracción, aun cuando el conductor haya intentado realizar el pago y la falla corresponda al equipo.

María Esther Sánchez relató que enfrentó esta situación al utilizar un parquímetro en el Centro de la ciudad.

"Metí la moneda y no me marcó nada. Después nos están multando; por eso tomé un video para que vieran que el aparato no funciona", comentó.

La ciudadana pidió al Gobierno Municipal reparar los equipos para evitar que los automovilistas sean sancionados por desperfectos ajenos a ellos.

"Que los arreglen, porque después las multas no las perdonan", expresó.

Ante esta problemática, varios usuarios afirmaron que comenzaron a documentar con fotografías y videos las fallas de los parquímetros para contar con evidencia en caso de recibir una infracción.

Los ciudadanos también solicitaron al Ayuntamiento atender de manera definitiva el problema, al señalar que las fallas persisten desde el inicio de la actual administración municipal, pese a que los equipos fueron reactivados tras permanecer fuera de operación por falta de mantenimiento.

Consideraron que los dispositivos deben ser reparados o sustituidos antes de continuar con la aplicación de multas por estacionamiento.