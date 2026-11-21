PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Ante la proximidad de las celebraciones de fin de año y el aumento en el consumo de alimentos propios de la temporada, la Secretaría de Salud exhortó a la población a mantener hábitos de alimentación saludables, con especial atención a las personas que viven con diabetes.

Roberto Baeza Díaz, titular de la Jurisdicción Sanitaria 01, llamó a la comunidad a no descuidar el control de enfermedades crónicas durante las festividades y recordó que los Centros de Salud y las Unidades Médicas de la localidad ofrecen consultas para la atención y seguimiento de estos padecimientos.

El funcionario señaló que, a través de la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas (UNEME), se mantienen acciones permanentes para atender a pacientes con diabetes, hipertensión, sobrepeso y dislipidemias, entre otras enfermedades.

Baeza Díaz invitó a quienes viven con alguno de estos padecimientos a aprovechar los servicios médicos disponibles y mantener el seguimiento de sus tratamientos, especialmente durante una temporada en la que suelen modificarse los hábitos alimenticios.