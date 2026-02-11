Refuerzan vacunación casa por casa en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Jurisdicción Sanitaria 01 reforzó sus acciones de vacunación al iniciar recorridos casa por casa, comenzando en la colonia Las Lomas, con el objetivo de completar esquemas de inmunización en la población.

La coordinadora de Salud de la Jurisdicción, Priscila Hernández López, informó que, aunque la campaña de vacunación es permanente durante todo el año, actualmente se intensifican las actividades para elevar la cobertura y alcanzar niveles superiores al 95 por ciento.

Detalló que el personal del Departamento de PROVAC realiza visitas domiciliarias para identificar a niñas, niños y adultos que presenten esquemas incompletos, por lo que exhortó a la ciudadanía a abrir la puerta al personal de salud debidamente identificado.

"Si escuchan que se trata de la campaña de vacunación, les pedimos que nos permitan el acceso para que sus hijos puedan recibir las vacunas que les falten", señaló.

Hernández López explicó que esta estrategia busca acercar los servicios de salud a quienes no acuden regularmente a los centros de salud u otras unidades médicas, además de complementarse con puntos de vacunación estratégicos, jornadas vespertinas y actividades durante fines de semana.

Indicó que en esta campaña se cuenta con todos los biológicos del esquema básico, entre ellos vacunas contra influenza, COVID-19, sarampión y rotavirus, así como el resto de las inmunizaciones necesarias para completar esquemas en la población.

Finalmente, adelantó que en los próximos días se dará a conocer un cronograma con los puntos de vacunación que se habilitarán en distintos sectores de la ciudad, como parte de la estrategia integral de cobertura.