Neumonía supera a la influenza en temporada invernal en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Durante la presente temporada de frío, el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" ha atendido algunos casos de influenza; sin embargo, la mayoría de los pacientes que han requerido atención médica han sido diagnosticados con neumonía.

Informe del director del hospital

El director del hospital, Agustín Aguilar Rodríguez, precisó que los cuadros de neumonía no se están clasificando, en su mayoría, como consecuencia directa de la influenza.

"No lo tenemos como una neumonía secundaria a la influenza; se manejan todavía como una neumonía adquirida en la comunidad. Pero sí hemos tenido casos positivos de pacientes con neumonía aquí dentro del hospital que tienen influenza", señaló.

Protocolo de atención médica

El funcionario estatal explicó que, cuando se detectan casos positivos, se prescribe el tratamiento antiviral correspondiente y se da seguimiento médico a los pacientes.

Agregó que, desde hace varios años, la influenza se atiende bajo un protocolo distinto, ya que la mayoría de las personas acude a consulta con síntomas leves, similares a los de un resfriado común.

En esos casos, dijo, se les proporciona tratamiento ambulatorio para que lo continúen en casa, reservando la hospitalización para pacientes con complicaciones.

Aguilar Rodríguez subrayó que, aunque se han confirmado casos durante la actual temporada invernal, no se ha registrado un repunte en comparación con años anteriores.