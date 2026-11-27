PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Las empresas maquiladoras de la Región Norte se preparan para cumplir con el pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año a sus trabajadores, proceso que, de acuerdo con el sector, comenzará durante los primeros días de diciembre.

Impacto Económico del Aguinaldo en la Región

Alejandro Ruiz Rueda, presidente de INDEX Coahuila Norte, informó que, aunque la Ley Federal del Trabajo establece el 20 de diciembre como fecha límite para cubrir el aguinaldo, las empresas del sector acostumbran realizar el pago con anticipación.

Estimó que la derrama económica por este concepto durante 2027 será cercana a los 165 millones de pesos, una cifra similar a la registrada el año anterior.

Agregó que se espera que la mayor parte de esos recursos permanezca en la ciudad, mediante el consumo de las familias de los trabajadores.

Uso del Aguinaldo por Parte de los Trabajadores

Ruiz Rueda señaló que los empleados suelen destinar parte del aguinaldo a la compra de regalos y otros gastos relacionados con las celebraciones navideñas, mientras que algunas familias reservan una parte del recurso para afrontar los compromisos económicos de enero.

El dirigente empresarial destacó que este ingreso representa un impulso para la economía local durante la temporada decembrina.