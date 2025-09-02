Reconoce titular de SIMAS vacaciones en plena crisis de agua en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – En medio del reciente desabasto de agua que afectó a diversos sectores de la ciudad, el gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) , Lorenzo Menera , reconoció públicamente que se encontraba de vacaciones al momento en que surgió la contingencia, y que no anticipó la magnitud del problema .

"Yo salí de vacaciones, me fui escurridito porque ya tenían bombas, porque ya tenían el tubo prefabricado. No esperaba que se les viniera este problema", declaró el funcionario este lunes, al justificar su ausencia durante los días más críticos del corte en el suministro.

Menera indicó que, aunque aún hay reportes de baja presión en algunas zonas , el servicio ya ha sido restablecido en la mayoría del sector urbano , a excepción de Loma Verde 2 , donde todavía persisten afectaciones.

Como parte de la estrategia para garantizar la estabilidad del suministro, el titular de SIMAS anunció que esta misma semana se instalará una tercera bomba en la línea que abastece al Tecnológico y al Ejido , sectores que también presentaron problemas en días recientes.