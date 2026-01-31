Paro técnico deja a miles de trabajadores de Fujikura con salario reducido en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Miles de trabajadores de Fujikura Automotive iniciaron este viernes un paro técnico en Piedras Negras, luego de que la empresa suspendiera actividades en la totalidad de las plantas 1 y 4.

La medida contrasta con lo ocurrido el viernes 23 de enero, cuando la interrupción afectó únicamente a unos 200 empleados; en esta ocasión, la suspensión alcanza a todo el personal operativo de ambas instalaciones.

Fujikura Automotive, dedicada a la manufactura de arneses automotrices, se ha consolidado como una de las principales fuentes de empleo en esta frontera, al registrar en años recientes una plantilla superior a los seis mil trabajadores.

Impacto en la comunidad

No obstante, desde el año pasado la empresa ha aplicado una serie de recortes de personal que han impactado a cientos de familias de la región.

Aunque el paro técnico no implica la pérdida definitiva del empleo, sí representa una afectación económica directa para los trabajadores, quienes durante los próximos 15 días percibirán únicamente el 50 por ciento de su salario base.