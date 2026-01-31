Frío extremo provoca "mega puente" escolar en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Luego de la suspensión de clases por el impacto del frío extremo, padres de familia de alumnos de preescolar y primaria prácticamente extendieron el receso escolar, al registrarse un ausentismo superior al 80 por ciento durante los dos únicos días hábiles de la semana en Piedras Negras.

La Secretaría de Educación en Coahuila (SEDU) suspendió oficialmente las actividades escolares el lunes 26 y martes 27 de enero ante la llegada de una masa de aire polar; sin embargo, para el miércoles se reanudaron las clases, dejando la asistencia a criterio de los padres de familia.

¿Qué cifras se reportaron de asistencia escolar?

De acuerdo con los registros de asistencia correspondientes al miércoles 28 y jueves 29 de enero, en el nivel preescolar acudió apenas el 15 por ciento del alumnado, mientras que en primarias la asistencia rondó el 20 por ciento. En contraste, en secundarias se reportó una presencia casi total, cercana al 95 por ciento.

El llamado "mega puente escolar", ampliamente comentado en redes sociales, se debe a que una parte considerable de los alumnos de preescolar y primaria no asiste a clases desde el pasado 24 de enero y, debido a la sesión de Consejo Técnico Escolar programada para este viernes, así como al día festivo del lunes, regresará a las aulas hasta el martes 3 de febrero, tras un periodo de 10 días sin clases presenciales.

¿Qué declaró la Secretaría de Educación sobre el ausentismo?

El director de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación en Piedras Negras, Benito Luis Costilla, confirmó el alto nivel de ausentismo en los niveles educativos iniciales, aun cuando las condiciones climáticas ya no representaban un riesgo.

"Hemos estado monitoreando la asistencia en las escuelas y el reporte que tenemos indica que, especialmente en preescolar, el ausentismo fue más marcado", señaló.

Indicó que en secundarias la asistencia fue prácticamente total, con un 99 por ciento en planteles estatales y un 95 por ciento en escuelas federalizadas.

Finalmente, reconoció que las temperaturas ya no fueron tan adversas, aunque reiteró que la Secretaría de Educación mantiene como criterio que la decisión final de enviar a los alumnos a clases corresponde a los padres de familia.