Listo el gran sorteo comercial de la CANACO en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Todo está listo para la vigésima edición de la gran promoción comercial organizada por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Piedras Negras, que este año celebra dos décadas de fomentar el consumo local y reconocer la lealtad de los clientes.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Benito Martínez González, anunció que 82 comercios locales se han sumado a la iniciativa, entregando boletos a sus clientes por cada compra o servicio contratado.

"El objetivo es fortalecer la economía local, incentivar las ventas y agradecer la preferencia de los consumidores", destacó Martínez González.

El esperado sorteo se realizará el próximo 1 de diciembre, y además del premio principal de 105 mil pesos, se revelarán sorpresas adicionales para los participantes que confíen en los comercios de la ciudad.