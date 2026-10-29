Rifará CANACO Piedras Negras $106 mil pesos por aniversario

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Piedras Negras puso en marcha, por vigésimo primer año consecutivo, su promoción comercial de fin de año, que concluirá el próximo 1 de diciembre con el sorteo de 106 mil pesos en efectivo.

El presidente del organismo, Benito Martínez González, informó que la campaña se realiza en el marco del 106 aniversario de la cámara, por lo que el premio principal será de 106 mil pesos para un solo ganador. Los establecimientos participantes podrán ofrecer descuentos y promociones especiales de acuerdo con sus propias estrategias comerciales.

Cada negocio también definirá los mecanismos para entregar boletos a sus clientes y, en su caso, los requisitos de compra para participar en el sorteo.

Martínez González señaló que la iniciativa busca incentivar las compras en los comercios locales y reconocer la preferencia de los consumidores que contribuyen al fortalecimiento del comercio organizado de Piedras Negras.

Con esta campaña, la CANACO pretende dinamizar la actividad comercial durante la temporada de fin de año y promover que las familias realicen sus compras en los negocios de la ciudad.