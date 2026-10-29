Caen ventas en restaurantes de Piedras Negras; esperan repunte con aguinaldos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El sector restaurantero de Piedras Negras enfrenta una prolongada caída en sus ventas durante 2026, atribuida a las condiciones económicas que han limitado el consumo en los establecimientos locales, informó el empresario del ramo, Mario Alberto Cantú Ochoa.

Los restauranteros esperan que el pago de aguinaldos reactive el gasto de las familias y permita recuperar parte de las ventas perdidas en los últimos meses.

La expectativa del sector es que la mejoría comience a finales de octubre o a mediados de noviembre. "Seguimos esperando la recuperación económica que pensamos va a empezar a finales de este mes o mediados de noviembre, ya cuando empecemos a ver el pago de aguinaldos de los trabajadores", señaló Cantú Ochoa.

El empresario explicó que el consumo de visitantes provenientes de Estados Unidos varía según el tipo de establecimiento. Mientras los restaurantes-bar concentran una mayor derrama económica de este segmento, los negocios orientados al ambiente familiar registran una menor afluencia de esos clientes.

A la baja en las ventas se suma el incremento en los costos de operación, particularmente en los insumos alimentarios, lo que reduce el margen de maniobra de los empresarios.

Ante el encarecimiento de las materias primas, los restauranteros han tenido que revisar sus menús y ajustar los precios para cubrir los gastos y mantener sus establecimientos en operación.

El sector confía en que la dispersión de los aguinaldos impulse el consumo durante las próximas semanas y contribuya a compensar las pérdidas registradas en los últimos meses.