Memo Ruiz encabeza megacrucero y llama a votar por la continuidad en Piedras Negras

Piedras Negras, Coahuila.- El candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, PRI-UDC, Guillermo "Memo" Ruiz Guerra, encabezó este sábado un megacrucero en el cruce de los bulevares Pérez Treviño y Mendoza Berrueto, acompañado por militantes y simpatizantes que respaldaron su proyecto rumbo a la elección del próximo 7 de junio.

Acciones de la campaña

Durante la actividad proselitista, el aspirante destacó el crecimiento de su estructura política y aseguró que cada vez más ciudadanos se suman a su campaña por considerar que representa una opción basada en el respeto, el trabajo y los valores.

"Vemos que cada día se integra más gente a este gran equipo, porque saben que es el equipo del respeto, del trabajo, donde hay valores y principios; un equipo que quiere seguir trabajando para que Piedras Negras siga adelante", expresó Memo Ruiz.

Reflexión sobre el voto

El candidato llamó a la ciudadanía a reflexionar su voto en la jornada electoral y advirtió sobre el riesgo de elegir gobiernos que, afirmó, privilegian las confrontaciones en lugar de ofrecer resultados.

Ruiz Guerra sostuvo que Piedras Negras requiere continuidad en temas de desarrollo y seguridad, y agradeció el respaldo que, dijo, ha recibido durante la campaña para continuar impulsando iniciativas desde el Congreso del Estado en beneficio de la región norte de Coahuila.