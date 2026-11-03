Protección Civil aclara que no hay alerta por mochila de emergencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La recomendación de contar con una mochila de emergencia no responde a una alerta por una catástrofe inminente ni a un riesgo extraordinario para la región Norte de Coahuila, aclaró Francisco Contreras, coordinador regional de Protección Civil Estatal, quien llamó a la población a no dejarse llevar por publicaciones alarmistas que circulan en redes sociales.

El funcionario explicó que la mochila de emergencia es una medida preventiva que forma parte de las recomendaciones de Protección Civil desde hace varias décadas, particularmente después del sismo de 1985 en México, que derivó en la creación del Sistema Nacional de Protección Civil en 1986.

Importancia de la Mochila de Emergencia

Indicó que este mecanismo de prevención contempla contar con artículos básicos que permitan a las familias enfrentar una eventual contingencia, entre ellos una lámpara, un radio de baterías, agua y alimentos suficientes para atender necesidades inmediatas.

Contreras señaló que la utilidad de esta medida ha quedado de manifiesto en distintas contingencias registradas en la región, como las inundaciones de 2010 y 2021, así como las nevadas y los frentes fríos que pueden afectar la movilidad y el abasto de productos y combustibles.

Recordó que durante algunos de estos episodios se interrumpió la circulación por puentes y carreteras, además de registrarse desabasto temporal de gasolina y productos en establecimientos comerciales, situaciones en las que contar con provisiones básicas puede representar una ayuda para las familias.

Sin embargo, advirtió que algunas publicaciones en redes sociales han retomado el tema de la mochila de emergencia con mensajes que generan temor y hacen creer que existe una catástrofe próxima. "Está cobrando ahora más renombre por algunas publicaciones que están alarmando y no alertando a la gente", expresó.

Recomendaciones de Protección Civil

El coordinador regional insistió en que no existe, hasta el momento, una alerta oficial que advierta sobre una catástrofe inminente en México o particularmente en la región Norte de Coahuila.

Por ello, recomendó a la ciudadanía mantener medidas básicas de prevención, preparar una mochila de emergencia de acuerdo con sus posibilidades y consultar únicamente información difundida por canales oficiales de las autoridades.

Asimismo, alertó sobre la circulación de páginas y publicaciones que utilizan nombres o referencias institucionales para aparentar que emiten comunicados oficiales, cuando en realidad difunden información sin sustento.