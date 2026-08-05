Jurisdicción Sanitaria refuerza medidas para prevenir golpes de calor durante la canícula

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante las altas temperaturas que han colocado a Piedras Negras durante las últimas semanas entre las ciudades más calurosas del país, la Jurisdicción Sanitaria 01 reforzó las recomendaciones para prevenir golpes de calor, deshidratación y quemaduras solares durante la temporada de canícula.

El epidemiólogo Roberto Belloc Sandoval informó que la dependencia mantiene activa la vigilancia epidemiológica mientras persistan las condiciones extremas de calor en la región, con seguimiento tanto a los casos de golpe de calor como a las lesiones ocasionadas por la exposición prolongada a la radiación solar.

Explicó que ambas afecciones están directamente relacionadas con la exposición a las altas temperaturas, por lo que exhortó a la población a evitar actividades al aire libre entre las 12:00 y las 18:00 horas, periodo en el que la intensidad de los rayos solares representa un mayor riesgo para la salud.

En caso de permanecer en exteriores, recomendó utilizar ropa de manga larga en colores claros, protector solar, gorra o sombrero, así como mantener una hidratación constante durante la jornada.

Asimismo, pidió a quienes realizan actividad física al aire libre modificar sus horarios y optar por ejercitarse durante las primeras horas de la mañana o al anochecer, cuando las condiciones climáticas son menos severas.

Belloc Sandoval reconoció que muchas personas no pueden evitar la exposición al sol debido a sus actividades laborales, por lo que insistió en adoptar medidas preventivas para reducir el riesgo de sufrir complicaciones derivadas del calor.

Respecto a las quemaduras solares, explicó que la mayoría corresponde a lesiones de segundo grado, las cuales provocan dolor e inflamación, aunque generalmente no representan un riesgo para la vida.

No obstante, advirtió que los casos de mayor gravedad ocurren cuando una persona permanece inconsciente o inmovilizada bajo el sol durante un tiempo prolongado, como puede suceder tras un golpe de calor, un accidente o al quedar varada en una carretera, ya que en esas circunstancias las lesiones pueden ser más extensas y severas.

El epidemiólogo indicó que las altas temperaturas continuarán durante los próximos días, por lo que la Jurisdicción Sanitaria 01 mantendrá la vigilancia epidemiológica y la difusión de medidas preventivas para reducir los riesgos asociados al calor extremo.