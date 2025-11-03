Fuga de agua en la colonia San Luis preocupa a vecinos de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una fuerte fuga de agua ha sido denunciada por vecinos de la colonia San Luis, quienes aseguran que el problema persiste desde el pasado viernes sin que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) haya acudido a repararla.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el derrame inicia en el sector conocido como Campos Premier y se extiende hasta la calle Oliver, donde el flujo constante de agua potable ha formado grandes encharcamientos.

"Es demasiada el agua que se está tirando, y lo peor es que llevamos días reportándola y nadie viene", señaló una vecina afectada.

Los colonos expresaron su inconformidad ante lo que consideran una falta de atención oportuna por parte de las autoridades municipales, ya que, además del desperdicio, la fuga genera problemas de tránsito y deterioro del pavimento.

Exigen que personal de SIMAS acuda a la brevedad para realizar las reparaciones necesarias y evitar mayores pérdidas de agua en la zona.