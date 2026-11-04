Refuerzan acciones contra el dengue: Vectores recorrerán 12 colonias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El departamento de Vectores reforzará esta semana las labores de abatización y fumigación en 12 colonias de Piedras Negras, como parte de las acciones preventivas contra el mosquito transmisor del dengue, informó Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Colonias beneficiadas por las acciones de Vectores

El funcionario explicó que los recorridos se realizarán en las colonias Juárez, Guillén, Cumbres, Buena Vista, González, Valle de las Flores, Presidentes, Buenos Aires, Argentina, Lázaro Cárdenas, Mundo Nuevo y Año 2000, de acuerdo con un cronograma elaborado a partir del monitoreo de ovitrampas y recorridos de vigilancia.

Las actividades incluirán visitas domiciliarias para aplicar abate en patios y depósitos de agua, además de nebulizaciones en las calles de los sectores programados.

Ante estos trabajos, Baeza Díaz pidió a los habitantes permitir el acceso del personal de Vectores cuando sea necesario realizar labores en sus patios, así como atender las recomendaciones para evitar la acumulación de agua en recipientes y otros espacios donde pueda reproducirse el mosquito.

Recomendaciones para la población

Asimismo, recomendó abrir puertas y ventanas cuando pase la unidad de nebulización, para permitir que el insecticida ingrese a las viviendas y tenga mayor alcance. El personal también contará con bolsitas de abate para distribuir entre los habitantes y facilitar las acciones preventivas en los hogares.