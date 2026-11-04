Restringen celulares en escuelas; Coahuila ya aplicaba la medida en planteles

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La restricción al uso de teléfonos celulares dentro de las aulas y los planteles educativos comenzó a aplicarse este martes 3 de noviembre en Coahuila, como parte de una disposición federal;

sin embargo, la medida no representa un cambio significativo para la entidad, donde diversas escuelas ya contaban con reglas para limitar el uso de estos dispositivos.

Ignacio Castillo Carabás, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos de la Secretaría de Educación de Coahuila, explicó que en algunos planteles incluso se retiran los teléfonos a los estudiantes al ingresar y se les devuelven al concluir la jornada escolar.

El funcionario consideró que la aplicación de esta disposición no generará mayores conflictos, debido a que las restricciones ya formaban parte de las prácticas de algunas instituciones educativas.

Importancia del Respaldo Familiar

No obstante, destacó la importancia de que madres y padres de familia respalden la medida desde casa y expliquen a sus hijos que no podrán utilizar sus teléfonos durante las actividades escolares.

El objetivo, señaló, es evitar que los dispositivos electrónicos se conviertan en una distracción durante las clases, además de favorecer la convivencia y el entorno educativo.

Por otra parte, Castillo Carabás informó que desde hace varios meses se trabaja en Saltillo, en coordinación con la Fiscalía y corporaciones de seguridad, en la implementación de acciones para prevenir situaciones de violencia dentro de las escuelas.

Estrategias de Seguridad Escolar

Entre las medidas mencionó los operativos mochila y la instalación de arcos detectores de metales, con los que se busca evitar el ingreso de objetos punzocortantes a los planteles.

El subsecretario señaló que estas acciones forman parte de una estrategia de prevención y seguridad escolar, aunque no precisó cifras que permitan establecer una reducción en los casos de violencia a partir de su implementación.