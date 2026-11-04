Llevan vacunación antirrábica a colonias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 01 realizará esta semana una jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en las colonias 24 de Agosto, Las Lomas y El Roble, informó Roberto Baeza Díaz, jefe de la dependencia.

Explicó que un médico veterinario recorrerá los tres sectores del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, mediante un vehículo con perifoneo para invitar a los propietarios a acercarse con sus mascotas y recibir la vacuna.

Horarios y puntos de vacunación

Las actividades se desarrollarán principalmente en el turno matutino, de las 8:00 a las 14:00 horas, aunque los horarios podrían modificarse para ampliar la atención a los habitantes. El veterinario se detendrá en distintos puntos de cada colonia para aplicar las dosis y posteriormente continuar su recorrido por el sector.

Baeza Díaz señaló que la Jurisdicción Sanitaria cuenta con suficiente biológico para realizar la jornada y estimó que tienen disponibles entre 3 mil y 4 mil dosis, por lo que no prevén problemas de abasto.

Proceso de vacunación y citas

Agregó que las personas que no puedan acudir durante los recorridos también tienen la posibilidad de solicitar la vacunación en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 01, para lo cual deberán coordinar previamente una cita, debido a que el médico veterinario estará realizando actividades en campo.

El funcionario indicó que hasta el momento no se tienen casos documentados de rabia, pero reiteró la importancia de mantener vacunadas a las mascotas como medida preventiva.