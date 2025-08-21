Verifican anexo EDR en Piedras Negras; cumple con normatividad sanitaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El centro de rehabilitación EDR, ubicado en esta frontera, aprobó satisfactoriamente la revisión sanitaria realizada por la Secretaría de Salud de Coahuila, en un operativo destinado a verificar el cumplimiento de la normatividad establecida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
El titular de Salud estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, explicó que la inspección incluyó la revisión del permiso de operación, protocolos médicos, condiciones de higiene, certificación del centro y la presencia de un médico responsable.
"Este anexo ha cumplido con todo esto; lo que sucedió fue una riña, y ahí intervienen la Fiscalía y la Policía, pero nuestras acciones de salud las estamos llevando a cabo", afirmó Aguirre.
Además, detalló que otras instancias participan en la supervisión de estos espacios, como la PRONNIF, que verifica la posible presencia de menores de edad, y la Comisión de Derechos Humanos, que revisa condiciones de hacinamiento o violaciones a garantías individuales.
El funcionario subrayó que existe una mesa interinstitucional con la participación de dependencias estatales y federales, cuya finalidad es garantizar la operación legal y segura de los centros de rehabilitación en la entidad.
También señaló que se han impuesto sanciones a establecimientos que operan fuera de la ley y que actualmente se lleva a cabo un censo estatal, ya que muchos "anexos" funcionan de manera clandestina.
"Abren una casa y ahí meten a la gente, y nosotros nos damos cuenta por denuncias anónimas", puntualizó.
Según el reporte oficial, en lo que va del año se han verificado 170 centros de rehabilitación en el estado de Coahuila.