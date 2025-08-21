Verifican anexo EDR en Piedras Negras; cumple con normatividad sanitaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El centro de rehabilitación EDR , ubicado en esta frontera, aprobó satisfactoriamente la revisión sanitaria realizada por la Secretaría de Salud de Coahuila , en un operativo destinado a verificar el cumplimiento de la normatividad establecida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) .

El titular de Salud estatal, Eliud Felipe Aguirre Vázquez , explicó que la inspección incluyó la revisión del permiso de operación , protocolos médicos , condiciones de higiene , certificación del centro y la presencia de un médico responsable .

"Este anexo ha cumplido con todo esto; lo que sucedió fue una riña, y ahí intervienen la Fiscalía y la Policía, pero nuestras acciones de salud las estamos llevando a cabo", afirmó Aguirre.

Además, detalló que otras instancias participan en la supervisión de estos espacios, como la PRONNIF , que verifica la posible presencia de menores de edad, y la Comisión de Derechos Humanos , que revisa condiciones de hacinamiento o violaciones a garantías individuales .

El funcionario subrayó que existe una mesa interinstitucional con la participación de dependencias estatales y federales, cuya finalidad es garantizar la operación legal y segura de los centros de rehabilitación en la entidad.

También señaló que se han impuesto sanciones a establecimientos que operan fuera de la ley y que actualmente se lleva a cabo un censo estatal , ya que muchos " anexos " funcionan de manera clandestina .

"Abren una casa y ahí meten a la gente, y nosotros nos damos cuenta por denuncias anónimas", puntualizó.