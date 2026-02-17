Claudia Parra lidera la Toma de Protesta de AMPI en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– En un acto solemne realizado en el auditorio de la Universidad de Administración, Contaduría y Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se llevó a cabo la Toma de Protesta del Consejo Directivo 2026 de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Sección Piedras Negras.

La nueva presidenta, Claudia Esther Parra Saucedo, asumió el liderazgo del organismo local con el compromiso de consolidar la profesionalización del gremio, fortalecer la ética en las operaciones inmobiliarias y contribuir al desarrollo ordenado de la ciudad.

La importancia de la coordinación con el gobierno

La ceremonia fue encabezada por la presidenta nacional de AMPI, Jenny Althair Rivas Padilla, quien tomó protesta al nuevo Consejo Directivo y subrayó la importancia de mantener una estrecha coordinación entre los profesionales inmobiliarios y los distintos órdenes de gobierno, a fin de brindar certeza jurídica y confianza a los inversionistas.

En representación del gobernador de Coahuila, asistió Andrés Felipe Ozuna Mancera, director general de Vivienda, quien reiteró el respaldo institucional al sector inmobiliario.

Reunión de profesionales del sector

Al acto protocolario se dieron cita notarios públicos, valuadores, agentes inmobiliarios, empresarios y representantes del sector productivo de la región, quienes atestiguaron la relevancia que tiene AMPI en el dinamismo económico local.

En su mensaje institucional, la nueva dirigencia reafirmó su compromiso de trabajar bajo principios de ética, capacitación continua y vinculación permanente con autoridades y sociedad civil, con el objetivo de fortalecer el mercado inmobiliario y contribuir al crecimiento sostenible de Piedras Negras.