Prevén más lluvias para Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Lluvias persistentes, chubascos y posibles tormentas eléctricas se mantendrán durante este fin de semana en Piedras Negras, donde la probabilidad de precipitación alcanzará el 100 por ciento en distintos períodos, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Durante la noche del sábado continuaron las precipitaciones, acompañadas de actividad eléctrica.

Para este periodo se estimó una temperatura mínima de 16 grados centígrados, con vientos del norte-noreste de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

La acumulación de lluvia prevista osciló entre 20 y 30 milímetros. Para este domingo se pronostican chubascos y posibles tormentas eléctricas durante las primeras horas de la mañana, mientras que después de las 9:00 horas se esperan lluvias.

El termómetro alcanzará una temperatura máxima cercana a los 18 grados centígrados, con vientos del este-noreste de 10 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 35 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación se mantendrá en 100 por ciento, con acumulaciones adicionales de entre 20 y 30 milímetros.

Por la noche continuará la lluvia, con una temperatura mínima cercana a los 14 grados centígrados y vientos del este-noreste de 5 a 10 kilómetros por hora. Para ese periodo, la probabilidad de precipitación será de 90 por ciento.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones al conducir y evitar transitar por zonas susceptibles a encharcamientos, debido a la persistencia de las precipitaciones.