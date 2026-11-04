Lidera policía municipal de Piedras Negras quejas en la CDHEC

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Tercera Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recibió 30 quejas durante octubre, con lo que el acumulado de enero a ese mes llegó a 372, cifra que ya supera las 320 registradas durante todo 2025.

Manuel Isaac López Soto, tercer visitador regional del organismo, informó que el número de inconformidades podría acercarse a las 400 al cierre de 2026, debido a que todavía faltan los registros de noviembre y diciembre.

Quejas contra corporaciones de policía

De las 30 quejas recibidas en octubre, 10 fueron contra corporaciones de policía municipal: cinco correspondientes a Piedras Negras, tres a Nava, una a Allende y otra a Morelos.

Además, se recibieron cinco señalamientos contra corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, cuatro contra agentes del Ministerio Público y tres contra elementos de la Policía de Investigación.

El funcionario también mencionó tres quejas relacionadas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales fueron remitidas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; además de dos contra la Secretaría de Educación y otras inconformidades contra distintas autoridades.

Motivos de las quejas

Respecto a los principales motivos de queja durante octubre, López Soto detalló que nueve estuvieron relacionadas con presuntas detenciones arbitrarias, ocho con ejercicio indebido de la función pública, cuatro con discriminación, tres con allanamiento de morada y dos con lesiones.

En cuanto al acumulado anual contra corporaciones de policía preventiva municipal de la región, Piedras Negras encabeza la lista con 48 quejas, seguido de Nava, con 16; Zaragoza, con 14, y Allende, con 12.

El tercer visitador señaló que, aunque Piedras Negras concentra el mayor número de señalamientos, las cifras corresponden a distintas corporaciones municipales de la región y no exclusivamente a la policía de esta ciudad.

Sobre la comparación con 2025, indicó que el comportamiento de las quejas contra la corporación nigropetense parece mantenerse en niveles similares; sin embargo, aclaró que no tenía a la mano el registro del año anterior para establecer una diferencia precisa.