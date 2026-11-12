Despide PRI a Juan Martín Beltrán Canseco

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con una ceremonia de cuerpo presente, el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) rindió homenaje y dio el último adiós a Juan Martín Beltrán Canseco, histórico militante del tricolor, dirigente social y promotor deportivo, quien falleció el pasado 11 de noviembre por complicaciones de salud.

Ante familiares, militantes, simpatizantes y representantes de distintos sectores del partido, se recordó la trayectoria de Beltrán Canseco, quien dedicó más de tres décadas a la actividad política y al trabajo partidista, donde ocupó diversos cargos de dirigencia y representación.

Trayectoria y Legado de Juan Martín Beltrán Canseco

Entre sus responsabilidades destacó como dirigente y coordinador regional del Frente Juvenil Revolucionario, actualmente Red Jóvenes x México; presidente del comité seccional 0618 durante más de 30 años;

coordinador municipal del Movimiento Territorial; presidente de la Unidad Revolucionaria; secretario de Organización de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), así como consejero estatal y municipal del PRI.

Previo a las guardias de honor, encabezadas por representantes del partido, integrantes de la clase política, sectores, organizaciones y compañeros de distintas etapas de su trayectoria, el presidente del Comité Municipal del PRI, Nicanor Moyeda Frías, expresó sus condolencias a la viuda e hijas del fallecido y destacó el carácter de quien fuera su compañero, así como las experiencias y momentos compartidos.

"Hoy nos reúne la tristeza de su partida, pero también el cariño y los recuerdos que cada uno guarda de Martín. Cada uno de nosotros tendrá una conversación, un momento o una experiencia compartida que conservará en su memoria", expresó Moyeda Frías.

Por su parte, María Hortensia Peña Herrera, compañera de militancia, así como sus hijas, Reyna y Alejandra Beltrán Pace, coincidieron en destacar la lealtad, fortaleza y convicciones de Beltrán Canseco, a quien recordaron como un hombre que mantuvo su compromiso con el PRI hasta el final de su vida.

Recuerdos y Reconocimientos de sus Compañeros

Lo describieron como "un guerrero, leal, siempre priista, hasta la muerte, fiel al Partido, fiel a sus convicciones, un hombre que nunca se rindió y que nos deja un enorme legado, y a quien vamos a extrañar muchísimo". Al concluir la ceremonia, los asistentes realizaron una de las tradicionales arengas partidistas.

Al llamado: "¿Se encuentra con nosotros el compañero Juan Martín Beltrán Canseco?", respondieron al unísono: "¡Presente!". El homenaje concluyó con un minuto de aplausos en memoria del militante priista, cuya trayectoria estuvo marcada por más de 30 años de participación en la vida interna del partido en Piedras Negras.