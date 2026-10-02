Piden a padres reforzar prevención tras ataque en secundaria de Torreón

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Tras el ataque registrado en una secundaria de Torreón, donde una subdirectora y maestra perdió la vida y otras dos personas resultaron gravemente heridas, el director del CBTIS 34, Fernando Balderas Méndez, llamó a los padres de familia a mantenerse atentos a las actividades de sus hijos y reforzar, desde casa, las medidas de prevención.

El directivo lamentó y reprobó los hechos ocurridos en la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, donde dos exalumnos presuntamente participaron en la agresión.

La reciente agresión en Torreón reaviva la preocupación por la seguridad escolar.

Balderas Méndez destacó que los planteles educativos mantienen comunicación permanente con autoridades municipales, estatales y federales para atender situaciones de riesgo y dar cumplimiento a los protocolos de seguridad, tanto en materia de protección civil como de prevención de la violencia entre estudiantes y personal escolar.

"Tenemos los protocolos de seguridad activados en todo momento", afirmó.

Fernando Balderas enfatiza la necesidad de colaboración entre familias y autoridades educativas.

El director subrayó también la importancia de que las familias se involucren en la supervisión de sus hijos, conozcan sus actividades y fortalezcan su formación en valores desde el hogar.

"Nosotros instruimos, pero los valores vienen de casa", expresó.

Las autoridades educativas mantienen protocolos de seguridad activos en los planteles.

Ante hechos como el ocurrido en Torreón, consideró necesario fortalecer la coordinación entre autoridades educativas y familias para contribuir a la seguridad de las comunidades escolares.

La agresión en la secundaria torreonense reavivó la preocupación por la violencia dentro de los planteles y la necesidad de mantener activos los mecanismos de prevención y atención ante posibles situaciones de riesgo.