Familia agradece atención médica tras nacimiento de bebé en Hospital Chavarría

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Familiares de la joven madre de familia que se alivió a los pocos minutos de llegar al área de Ginecología del Hospital General Salvador Chavarría, agradecieron la rápida intervención del personal médico.

A través de una entrevista, relataron que la madre llegó al historial con avanzado estado de parto, y que fue en cuestión de minutos que el bebé nació.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Coahuila, informó que la madre recibió atención prioritaria al llegar al hospital y que, tras el nacimiento, tanto ella como la bebé fueron ingresadas para recibir atención personalizada.

De acuerdo con la dependencia, ambas se encuentran en óptimas condiciones de salud y permanecen bajo monitoreo permanente de médicos especialistas y personal de Enfermería del nosocomio.

Jonhatan, padre de la bebé, acompañó a la joven y señaló que ambas se encuentran bien. Asimismo, agradeció la atención recibida al momento de llegar al área de Urgencias.

Sebastián, padre de Jonhatan, también aseguró que la atención a su nuera fue inmediata y explicó que la familia llegó al hospital cuando la mujer ya se encontraba en trabajo de parto.

Relató que, después de que la joven fue colocada en una silla de ruedas, transcurrieron aproximadamente entre 10 y 20 minutos antes del nacimiento, por lo que el personal médico recibió a la bebé en el área de espera.

"Nos atendieron todo bien, pero apenas nos sentaron allá y por un poquito de rato y de voladas la muchacha ya tenía los dolores de que se tenía que aliviar", expresó Sebastián.

El familiar destacó la atención brindada por médicos y trabajadores del hospital y afirmó que sus demás hijos también han nacido en el Hospital General Salvador Chavarría, donde, dijo, han recibido buena atención.

"Todos se han portado muy bien, desde que yo estuve aquí me nacieron mis hijos y pues ahorita ya estoy, pues todo está muy bien", manifestó.

Sebastián reiteró su agradecimiento al personal médico por la intervención durante el nacimiento y señaló que tanto su nuera como su nieta permanecen en buenas condiciones.

"Gracias a Dios ahorita está todo normal, está todo bien, pues mi nieta y la muchacha", afirmó.