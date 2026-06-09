Llaman a hombres a atender su salud mental y romper estigmas en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante junio se impulsa en México el Mes de la Concientización sobre la Salud Mental Masculina, una iniciativa que busca visibilizar los problemas emocionales que afectan a los hombres y fomentar la búsqueda oportuna de ayuda profesional.

La coordinadora de Salud Mental y Adicciones de la Jurisdicción Sanitaria 01, Minerva Contreras Moreno, señaló que esta campaña coincide con diversas acciones internacionales enfocadas en el bienestar físico y emocional de los hombres, además de la conmemoración del Día del Padre.

Explicó que entre los temas prioritarios se encuentran la ansiedad, la depresión, la prevención del suicidio, el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas, así como el manejo emocional y las nuevas masculinidades.

"Queremos promover que los hombres hablen de lo que sienten y busquen apoyo profesional sin miedo a ser estigmatizados", expresó.

La especialista advirtió que aún persisten creencias culturales que dificultan que los hombres soliciten ayuda psicológica, debido a la percepción de que deben mostrarse fuertes y evitar expresar vulnerabilidad.

"Muchas veces se considera una debilidad pedir ayuda o manifestar emociones, cuando en realidad atender la salud mental debe verse con la misma importancia que cualquier otro aspecto de la salud", afirmó.

Contreras Moreno destacó que la Secretaría de Salud ofrece atención gratuita en salud mental en todos los centros de salud de la jurisdicción, además del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), donde se brinda atención especializada tanto para trastornos emocionales como para problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Indicó que la atención oportuna puede prevenir complicaciones familiares, laborales y económicas derivadas de padecimientos mentales o adicciones.

La funcionaria manifestó preocupación por el incremento de los casos de suicidio registrados en Piedras Negras durante los últimos años y señaló que la mayoría ocurre en hombres.

Detalló que, tanto a nivel nacional como internacional, los suicidios consumados en hombres duplican los registrados en mujeres, situación que hace necesario reforzar las estrategias de prevención y atención.

"Los hombres presentan un riesgo más alto y por eso buscamos acercarlos a los servicios de salud mental antes de que la situación se agrave", dijo.

Añadió que el grupo con mayor vulnerabilidad se encuentra en la etapa económicamente productiva, entre los 19 y los 45 años de edad.

Asimismo, subrayó que una adecuada salud mental también influye positivamente en la evolución de enfermedades crónicas e incluso padecimientos graves como el cáncer, mientras que los problemas emocionales incrementan el riesgo de desarrollar adicciones y otros trastornos.

Finalmente, hizo un llamado a familiares y personas cercanas para identificar señales de alerta y apoyar a quienes puedan estar atravesando una situación emocional complicada.

"Así como acudimos al médico cuando tenemos un problema físico, también debemos buscar ayuda cuando nuestra salud mental se ve afectada", concluyó.