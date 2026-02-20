Nigropetenses van al Mundial de Flag Football en Madrid

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El equipo Santos Saltillo representará a Coahuila y a México en el Primer Mundial de Equipos de Flag Football que se celebrará en Madrid, España, con la participación destacada de dos jugadores originarios de Piedras Negras: Efrén Estrada Herrera (#11) y Otto Schober Maldonado (#4).

Ambos deportistas comenzaron su formación en la Asociación de Football Americano Infantil del Norte de Coahuila (AFAINC), semillero histórico del emparrillado en la región. Efrén "Pato" Estrada se desarrolló con Venados, mientras que Otto Schober lo hizo con Águilas, clubes donde forjaron su disciplina y carácter competitivo.

En sus respectivas trayectorias lograron campeonatos tanto en fútbol americano como en torneos nacionales de fútbol bandera o "tochito", consolidándose como referentes juveniles. Posteriormente, tuvieron participación en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA), donde compitieron a nivel estudiantil hasta concluir su elegibilidad.

Lejos de abandonar el emparrillado, ambos continuaron su carrera en el flag football, modalidad que hoy los lleva a disputar una justa internacional inédita.

Un total de 21 equipos de cuatro continentes y 15 países competirán los días 28 de febrero y 1 de marzo en Madrid, en un torneo de formato breve e intenso.

Santos Saltillo será el único equipo 100 por ciento mexicano en el certamen e integrará el Grupo D, junto a Hammers de Portugal, Blue Team de Italia, Basel Spartans de Suiza y Pegasos de España.

En la fase de grupos disputarán dos encuentros, frente a Pegasos y Basel Spartans, con la consigna de sumar victorias que les permitan avanzar a la ronda de playoffs.

La participación marcará la primera experiencia mundialista para la escuadra saltillense, un hecho histórico para la organización y para el desarrollo del flag football en Coahuila.

El reto será mayúsculo, pero la ilusión también: representar a México en un escenario global y demostrar que el talento del norte del país puede competir al más alto nivel.