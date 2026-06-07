Confunde a votantes desaparición de la sección electoral 633 en la Técnica 38

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Ciudadanos que acudieron a votar a la Escuela Secundaria Técnica Número 38 manifestaron confusión e inconformidad al descubrir que la sección electoral 633, que históricamente se concentraba en ese plantel, dejó de existir como parte de un proceso de reseccionamiento realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo con personal electoral, la sección fue dada de baja debido al crecimiento del padrón y al elevado número de casillas que concentraba. Como parte de la reorganización, se crearon siete nuevas secciones, identificadas con los números 1889 al 1895.

Confusión entre votantes

En la Técnica 38 permaneció la sección 1892, correspondiente a habitantes de las colonias Colinas, Magisterio y Deportivo, mientras que otros electores fueron reasignados a distintos centros de votación.

Para atender a quienes aún cuentan con credenciales que muestran la sección 633, personal del INE instaló módulos de orientación donde, mediante la plataforma "Ubica tu Casilla", los ciudadanos pueden consultar su nueva sección y el lugar donde les corresponde emitir su voto.

Acciones del INE

Aunque la autoridad electoral señaló que el objetivo es acercar las casillas a los domicilios de los votantes y evitar aglomeraciones, algunos ciudadanos consideraron que la información sobre los cambios no se difundió con suficiente anticipación, lo que generó dudas durante la jornada electoral.