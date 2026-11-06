Respalda Memo Ruiz a través del Congreso del Estado inversión en seguridad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Congreso de Coahuila mantendrá su respaldo a la estrategia de seguridad del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante la aprobación de los recursos necesarios para fortalecer el equipamiento, la inteligencia y las corporaciones policiacas, aseguró el diputado local Guillermo Ruiz Guerra.

El legislador señaló que la seguridad ha sido uno de los principales compromisos de la alianza legislativa que encabeza, por lo que sostuvo que el Poder Legislativo continuará proporcionando las herramientas presupuestales para mantener las condiciones de seguridad en la entidad.

Fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad

Indicó que el paquete económico estatal, que será enviado para su análisis y votación en diciembre, contempla recursos para continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad, entre ellos la instalación de más arcos de vigilancia en las distintas regiones, equipamiento táctico y mejores condiciones salariales para los elementos policiacos.

Ruiz Guerra destacó que la coordinación entre el Gobierno Estatal, los municipios, las autoridades federales, la Fiscalía, la Guardia Nacional y la ciudadanía ha sido fundamental para mantener los indicadores de seguridad en Coahuila.

Asimismo, afirmó que la entidad ha avanzado hasta posicionarse como uno de los referentes nacionales en esta materia, objetivo que, recordó, formó parte de los compromisos asumidos por Manolo Jiménez durante su campaña.

Impacto en la Inversión y Crecimiento Económico

El diputado también consideró que las condiciones de seguridad representan un factor importante para atraer inversiones, particularmente ante el panorama económico nacional e internacional y las tensiones comerciales con Estados Unidos.

Explicó que la estabilidad política, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las condiciones de seguridad generan confianza entre los empresarios interesados en instalar nuevas compañías y negocios en Coahuila. Finalmente, sostuvo que el objetivo es mantener el crecimiento económico y la llegada de inversiones, pese a los retos que enfrenta el país.