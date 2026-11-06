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Piedras Negras

Pide senador Gabriel Elizondo que se investigue a Guadalupe Taddei por presunta corrupción

El legislador priista llamó a defender la autonomía del organismo electoral y a garantizar elecciones imparciales.

Por Emilio Gallegos - 06 noviembre, 2026 - 04:29 p.m.
El senador Gabriel Elizondo Pérez pidió investigar los señalamientos relacionados con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.
El senador Gabriel Elizondo Pérez pidió investigar los señalamientos relacionados con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, pidió que se investiguen hasta sus últimas consecuencias los presuntos actos de corrupción relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE) y que, en caso de comprobarse responsabilidades, se aplique la ley sin distinciones.

Llamado a la investigación de Guadalupe Taddei

Al referirse a los señalamientos contra Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo electoral, el legislador consideró que las denuncias y reportajes difundidos deben dar pie a investigaciones más profundas y que cualquier persona involucrada sea juzgada conforme a derecho.

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"Esperemos que la justicia sea pareja y que quien haya cometido estos actos sea juzgado de la misma manera que cualquier mexicano", expresó.

El senador también cuestionó la relación de Taddei con Morena y señaló que no se pueden ignorar los vínculos políticos y los contratos que, según los señalamientos difundidos, deben ser investigados.

Asimismo, sostuvo que el INE no pertenece a un grupo político ni a determinadas personas, sino a todos los mexicanos, por lo que llamó a defender la democracia y garantizar que los procesos electorales se desarrollen con imparcialidad, libertad y voto secreto.

Defensa de la autonomía del INE

De cara a las elecciones de 2027, Elizondo pidió que los asuntos de carácter nacional no afecten la estabilidad política de Coahuila y convocó a incrementar la participación ciudadana en el próximo proceso electoral.

Finalmente, aseguró que el PRI continuará denunciando los presuntos actos de corrupción y sostuvo que la confianza ciudadana debe mantenerse mediante trabajo, resultados y cercanía con la población, más allá de los discursos políticos.

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