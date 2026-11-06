Pide senador Gabriel Elizondo que se investigue a Guadalupe Taddei por presunta corrupción

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, pidió que se investiguen hasta sus últimas consecuencias los presuntos actos de corrupción relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE) y que, en caso de comprobarse responsabilidades, se aplique la ley sin distinciones.

Llamado a la investigación de Guadalupe Taddei

Al referirse a los señalamientos contra Guadalupe Taddei, consejera presidenta del organismo electoral, el legislador consideró que las denuncias y reportajes difundidos deben dar pie a investigaciones más profundas y que cualquier persona involucrada sea juzgada conforme a derecho.

"Esperemos que la justicia sea pareja y que quien haya cometido estos actos sea juzgado de la misma manera que cualquier mexicano", expresó.

El senador también cuestionó la relación de Taddei con Morena y señaló que no se pueden ignorar los vínculos políticos y los contratos que, según los señalamientos difundidos, deben ser investigados.

Asimismo, sostuvo que el INE no pertenece a un grupo político ni a determinadas personas, sino a todos los mexicanos, por lo que llamó a defender la democracia y garantizar que los procesos electorales se desarrollen con imparcialidad, libertad y voto secreto.

Defensa de la autonomía del INE

De cara a las elecciones de 2027, Elizondo pidió que los asuntos de carácter nacional no afecten la estabilidad política de Coahuila y convocó a incrementar la participación ciudadana en el próximo proceso electoral.

Finalmente, aseguró que el PRI continuará denunciando los presuntos actos de corrupción y sostuvo que la confianza ciudadana debe mantenerse mediante trabajo, resultados y cercanía con la población, más allá de los discursos políticos.