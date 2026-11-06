Destina Estado 3.5 MDP a recarpeteo en Acoros II en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una inversión de 3.5 millones de pesos se destinará a trabajos de recarpeteo en diversas calles de la colonia Acoros II, como parte de los compromisos de infraestructura impulsados por el Gobierno de Coahuila.

Durante el evento, el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, destacó el trabajo coordinado entre el gobernador Manolo Jiménez Salinas, las autoridades locales y los equipos territoriales para atender las necesidades de la población.

El legislador reconoció la labor de los integrantes de Mejora Coahuila y de quienes participan en las gestiones ciudadanas, al señalar que la cercanía con las familias permite identificar necesidades y convertirlas en compromisos de gobierno.

Compromiso del Gobierno con la Infraestructura

En su mensaje, sostuvo que Coahuila cuenta con condiciones de seguridad distintas a las de otras entidades del país, resultado, dijo, del trabajo conjunto entre autoridades, funcionarios y sociedad.

También destacó el compromiso del gobernador Manolo Jiménez con Piedras Negras y recordó el anuncio de una inversión superior a los 300 millones de pesos, mediante la coordinación entre el Gobierno Estatal y la sociedad civil organizada, para impulsar proyectos y apoyos en beneficio de la población.

Seguridad y Trabajo Coordinado en Coahuila

El senador señaló que, aunque ahora desempeña sus funciones desde el Senado de la República, mantendrá su trabajo cercano a la ciudadanía y continuará regresando a territorio para escuchar las necesidades de las familias.

En el evento estuvieron presentes la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal Pérez, y el diputado local Guillermo Ruiz Guerra, quienes acompañaron el anuncio de los trabajos de recarpeteo.