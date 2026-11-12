Detienen a cuatro migrantes que caminaban desde la frontera de Acuña; buscaban llegar a Austin

TERRELL, TEXAS. - Cuatro migrantes mexicanos, originarios del Estado de México, fueron localizados y detenidos por autoridades estadounidenses en una zona despoblada del condado de Terrell, Texas, luego de permanecer cuatro días caminando tras cruzar irregularmente la frontera.

Intento de ingreso a Estados Unidos

Los connacionales señalaron a los agentes que su intención era llegar hasta Austin, Texas, aunque fueron ubicados antes de alcanzar su destino, en una región alejada de las zonas habitadas.

De acuerdo con información difundida por autoridades estadounidenses, los cuatro hombres formaban parte de un grupo más numeroso detectado un día antes, cuando intentaba internarse en territorio norteamericano.

La localización y detención ocurrió durante la noche, después de que los agentes identificaran a los migrantes en una zona remota, donde habían enfrentado las dificultades de recorrer a pie el territorio durante varios días.

Vigilancia en la frontera

Las autoridades estadounidenses señalaron que, pese a la disminución actual de los cruces fronterizos irregulares, los intentos de ingreso sin autorización continúan, por lo que mantienen recorridos y operativos de vigilancia de manera permanente para resguardar a las comunidades fronterizas.