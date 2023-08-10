Cuenta Coahuila con alternativa educativa

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solis, señaló que el Estado está preparado para aplicar alternativas en el ciclo escolar 2023-2024, ya que se cuenta con personal altamente capacitado en la docencia, que hará frente a las deficiencias del programa federal.

"Somos uno de los estados que no va a entregar de momento los libros de texto, por su deficiente contenido", puntualizó.

El sector educativo de Coahuila es el más competitivo en el Noreste del País, por lo que se cuenta con alternativas distintas para hacer frente a las deficiencias con las que cuenta el material que conforman los libros de texto para el próximo ciclo escolar.

Este lugar de excelencia en cuanto a la educación en gran parte es por la capacitación de los docentes que atienden nuestra niñez, por lo que se estarán aplicando estrategias adecuadas, que serán reveladas una vez que se agoten todas las instancias.