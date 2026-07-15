Abre IMSS Piedras Negras inscripciones para el Curso Vacacional de Verano 2026

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Piedras Negras abrió las inscripciones para su Curso Vacacional de Verano 2026, dirigido a niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años. Las actividades se llevarán a cabo del 20 de julio al 14 de agosto en las instalaciones del Centro de Seguridad Social.

El Curso Vacacional de Verano 2026 del IMSS se llevará a cabo del 20 de julio al 14 de agosto.

Fabiola Cipriano Villarreal, administradora del Teatro IMSS en Piedras Negras, informó que el programa contempla cuatro semanas de actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales, con el propósito de fomentar el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades entre los participantes.

Detalló que el curso incluirá talleres de arte, dibujo, pintura, manualidades, cocina recreativa sin estufa, gimnasia, baile, música, teatro y diversas disciplinas deportivas, impartidas por instructores certificados.

Las actividades incluyen talleres de arte, música, teatro y deportes, dirigidos por instructores certificados.

Explicó que, en el taller de música, los asistentes aprenderán a crear sonidos y expresar emociones mediante el uso de instrumentos, objetos cotidianos e incluso su propio cuerpo, además de conocer técnicas inspiradas en la música primitiva y la creación de efectos sonoros.

En teatro, agregó, los menores desarrollarán habilidades escénicas y fortalecerán su expresión corporal y verbal, así como su creatividad y confianza para comunicarse.

Las actividades se realizarán de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, en el Centro de Seguridad Social del IMSS.

El costo de inscripción es de 917 pesos para derechohabientes y 1,077 pesos para no derechohabientes.

Cipriano Villarreal destacó que el curso está abierto tanto para derechohabientes como para personas que no cuentan con seguridad social.

Las inscripciones permanecen abiertas en la recepción del Centro de Seguridad Social. Las personas interesadas también pueden solicitar información a través de la página de Facebook Salud, Prevención y Capacitación.