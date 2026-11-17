PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que el pasado 14 de noviembre se realizaron actividades de detección y orientación en el Centro de Salud Lázaro Cárdenas, como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes.

Durante la jornada se formó un círculo representativo de la enfermedad y se impartieron pláticas informativas dirigidas a pacientes y personal de salud. De acuerdo con una estimación del funcionario, en las actividades participaron más de 50 personas.

Atención integral a pacientes crónicos

Baeza Díaz explicó que la atención a pacientes con enfermedades crónicas se brinda de manera permanente a través de un departamento especializado, donde una médica realiza valoraciones, prescribe tratamientos y da seguimiento a la evolución de cada paciente.

Servicios disponibles para el control de la diabetes

Detalló que esta área también dispone de servicios de nutrición, enfermería y trabajo social, con el propósito de contribuir al control de la enfermedad y proporcionar orientación sobre el cuidado de la salud.