Alcalde Jacobo removerá de Lorenzo Menera de SIMAS y propone nuevo consejo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El alcalde Jacobo Rodríguez confirmó este lunes la salida de Lorenzo Menera como gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), al considerar que su permanencia se volvió "insostenible" ante los recientes señalamientos de corrupción, amenazas y conflictos políticos.

Rodríguez anunció que este martes se llevará a cabo una sesión de Cabildo para tomar protesta a un nuevo consejo del organismo, así como al próximo titular de Simas. Propuso como principal opción a José Luis Salinas, a quien calificó como "el mejor gerente en la historia de Coahuila". También mencionó como posibles perfiles a Ricardo Aguirre o Alexis González, asegurando:

"Mañana tendremos un profesional a la altura de Simas, no un político que se la pasa llorando".

El alcalde fue más allá al acusar a Menera de amenazas directas:

"He recibido mensajes suyos como: ´Si yo me hundo, tú te hundes´. Quiero pensar que se trata de amenazas políticas".

Además, cuestionó la situación migratoria de Menera:

"No pasa a Estados Unidos. No estoy diciendo que sea un delincuente, pero no puede cruzar, y eso es un hecho".

Rodríguez también arremetió contra el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, a quien acusó de respaldar las protestas organizadas por Menera:

"Mejía también quiere hacerle segunda a su show. Hay un claro interés económico detrás. El problema no es con el PT, el problema es con Lorenzo Menera y Ricardo Mejía".

Sobre la manifestación anunciada para este martes frente a la Presidencia Municipal, el alcalde informó que solicitará apoyo de la Policía Estatal para garantizar la seguridad de los asistentes al Cabildo, del personal y de la ciudadanía:

"Se va a hacer lo que se tenga que hacer".

Rodríguez subrayó que la decisión de renovar el consejo de Simas responde a temas de gobernabilidad y eficiencia financiera:

"No es una traición. Solo se iba a renovar el consejo, pero él me acusó de todo sin pruebas. Ya se trata de gobernabilidad. Yo quiero paz en los dos años y tres meses que me quedan de gobierno".

La sesión de Cabildo, programada para este martes, se llevará a cabo en medio de protestas ciudadanas, una ruptura política evidente y acusaciones cruzadas entre dos figuras que, hasta hace unos meses, eran aliados políticos.