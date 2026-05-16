Denuncian presunto abuso de autoridad de inspector municipal en negocio de chatarra

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El señor Lázaro Reyes, de 62 años y originario de Veracruz, denunció públicamente al jefe de inspectores municipales, Erick Robles Monsiváis, por presuntos actos de abuso de autoridad, amenazas, allanamiento y agresión física ocurridos durante una inspección realizada la mañana de este jueves en un negocio de compra y venta de chatarra ubicado en el cruce de las calles Don Maclovio y Esperanza.

De acuerdo con el afectado y su hijo Alejandro Reyes, el funcionario acudió al establecimiento para solicitar los permisos municipales correspondientes. Aunque reconocieron que el trámite debe cumplirse, señalaron que explicaron al inspector que la documentación aún se encuentra en proceso.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Según el relato, la situación comenzó a tensarse cuando el servidor público presuntamente perdió la compostura y empezó a reclamarles en tono elevado que el permiso debió tramitarse con anticipación. Lázaro Reyes aseguró que, al percatarse de que el lugar no contaba con medidor de energía eléctrica, el funcionario comenzó a señalar presuntas irregularidades ajenas a sus funciones. "Aparte se están robando la luz", habría dicho el inspector, según la denuncia.

El afectado respondió que ese asunto correspondía a la Comisión Federal de Electricidad y que el trámite respectivo ya estaba en curso. Sin embargo, afirmó que Erick Robles Monsiváis continuó alterado y le manifestó: "Yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, soy inspector y soy policía".

Detalles de la denuncia

El denunciante aseguró además que el funcionario le comentó que también desempeña funciones dentro de la Policía Municipal y que presuntamente ocupa un cargo de mando. Posteriormente, Lázaro Reyes señaló que el inspector ingresó a la propiedad sin autorización y sin mostrar alguna orden judicial, situación por la cual le pidió abandonar el sitio. Fue entonces cuando, según su versión, el funcionario empujó violentamente el portón del negocio, golpeándolo en un hombro y en un pie.

El afectado indicó que el brazo lesionado ya había resultado dañado anteriormente en otro incidente que, afirmó, involucró también a elementos municipales y quedó impune. Asimismo, sostuvo que durante toda la discusión el funcionario mantuvo una actitud agresiva y amenazante. "¿Qué me puedes hacer?, yo no soy de aquí, te golpeo y me voy y no me encuentras", habría expresado el inspector, de acuerdo con la denuncia.

Lázaro Reyes afirmó que el propio funcionario reconoció no residir en Piedras Negras y que "viene de fuera", asegurando que puede abandonar la ciudad sin enfrentar consecuencias. Por su parte, Alejandro Reyes manifestó sentirse amenazado y cansado del actuar de inspectores municipales, a quienes acusó de mantener un presunto hostigamiento constante hacia su familia. "No es la primera vez que nos molestan", expresó.

También señaló que consideran indebido que funcionarios ingresen a propiedades privadas sin autorización. "No nos parece correcto que entren así a la propiedad", declaró. Alejandro Reyes informó que interpondrán una denuncia formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), además de proceder legalmente por los hechos denunciados. Aseguró además que, pese a sus intentos por regularizar el negocio y obtener los permisos necesarios, constantemente enfrentan obstáculos administrativos. "Ya estamos cansados, cada que queremos hacer las cosas bien, nos ponen trabas", afirmó.

Consecuencias y reacciones

El joven dijo temer por la seguridad de su familia debido a las constantes visitas de inspectores y policías municipales. "Si algo me pasa a mí o a mi familia culpo al municipio; yo no tengo enemigos, mi único enemigo es el municipio porque es el que viene a molestarnos", señaló. Confirmó además que el negocio fue clausurado y que fueron citados este viernes a las 10:00 horas, donde presuntamente autoridades municipales les ofrecieron apoyo, aunque dijo desconfiar de ello. "No lo creo, no son de fiar", expresó. Finalmente, Alejandro Reyes hizo un llamado al alcalde Jacobo Rodríguez para revisar el actuar de los funcionarios municipales y evitar que, dijo, se encubra a "malos elementos".