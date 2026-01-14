Coahuila refuerza vigilancia epidemiológica en reunión trinacional en Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Autoridades del sector salud de Coahuila participaron este martes en una reunión trinacional celebrada en Del Río, Texas, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la comunicación entre México y Estados Unidos, informó Roberto Belloc Sandoval, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01.

Al encuentro asistieron representantes de la jurisdicción sanitaria y del Gobierno del Estado, entre ellos el subsecretario de Salud, Iván Moscoso, y el jefe jurisdiccional, Roberto Baeza Díaz, quienes acudieron en representación de Coahuila.

Belloc Sandoval explicó que estas mesas de trabajo se realizan de manera trimestral y contemplan dos rubros principales: la reunión binacional de tuberculosis y la reunión trinacional de epidemiología, cuyo propósito es mantener un intercambio constante de información, dado que las enfermedades no reconocen fronteras ni límites geográficos como el río Bravo.

Acciones de la autoridad

Durante las sesiones se revisan casos de pacientes con vínculos en ambos países, como personas que viven, trabajan o tienen familiares a uno y otro lado de la frontera, especialmente en padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica.

Entre las enfermedades analizadas se encuentran dengue, tuberculosis, sarampión, infecciones de transmisión sexual, así como VIH y hepatitis. En este contexto, se destacó que las enfermedades de transmisión sexual han registrado un incremento en la entidad, lo que ha derivado en un reforzamiento de la coordinación con autoridades sanitarias de Estados Unidos, particularmente en casos de sífilis.

Detalles confirmados

El epidemiólogo aclaró que el aumento en los casos de sífilis no responde necesariamente a un mayor número de contagios recientes, sino a un incremento en las detecciones, resultado de la aplicación de pruebas rápidas en espacios públicos y centros penitenciarios.

Agregó que existe una mayor aceptación por parte de la población para someterse a pruebas de detección, principalmente entre jóvenes que acuden de manera voluntaria a solicitar estudios y tratamiento.

Finalmente, subrayó que la coordinación binacional y trinacional permite dar seguimiento integral a los casos, identificar contactos en ambos lados de la frontera y aplicar acciones preventivas conjuntas para cortar cadenas de contagio y prevenir brotes en la región.