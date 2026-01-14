Confirman cuatro casos de influenza en Hospital General de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- En los primeros días del año, el Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" confirmó cuatro casos positivos de influenza, sin que ninguno de los pacientes haya requerido hospitalización, informó el director de la unidad, Agustín Aguilar Rodríguez.

El funcionario de la Secretaría de Salud señaló que recientemente se sostuvo una reunión con personal del área de Epidemiología para evaluar el comportamiento de las enfermedades propias de la temporada invernal y reforzar las acciones preventivas.

Aguilar Rodríguez destacó que, tanto en las últimas semanas del año pasado como en lo que va de 2026, no se han registrado casos confirmados de COVID-19 en este hospital.

Precisó que, al detectar un caso de influenza, se verifica si el paciente cuenta con el esquema de vacunación correspondiente, aunque aclaró que la aplicación de la vacuna no puede realizarse mientras la persona presente síntomas activos.

Acciones de la autoridad

Finalmente, informó que el módulo de vacunación del hospital ya fue reactivado y se encuentra disponible para la población, con dosis contra influenza, neumococo y otras enfermedades, como parte de la estrategia preventiva durante la temporada de frío.