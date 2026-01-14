Salud exhorta a reforzar filtros sanitarios tras regreso a clases en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego del regreso a clases registrado este lunes 12 de enero, autoridades de salud exhortaron a padres de familia y a planteles educativos a reforzar los filtros sanitarios para prevenir contagios, principalmente de enfermedades respiratorias y del virus mano, pie y boca.

El epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria 01, Roberto Belloc Sandoval, informó que hasta el momento no se han recibido reportes recientes de casos de mano, pie y boca en escuelas, situación que atribuyó en parte al periodo vacacional y al aislamiento que este generó.

No obstante, llamó a la población a no enviar a los menores a clases cuando presenten síntomas como fiebre, problemas respiratorios, ronchas o cualquier anomalía visible, y a llevarlos primero a valoración médica.

Reconoció que para muchas familias resulta complicado dejar a los hijos en casa por motivos laborales; sin embargo, advirtió que acudir a la escuela con un niño enfermo puede provocar contagios entre otros alumnos y derivar en mayores afectaciones.

Acciones de la autoridad

Belloc Sandoval señaló que se ha trabajado de manera coordinada con autoridades educativas para aplicar filtros de revisión al ingreso de los estudiantes, con el fin de detectar oportunamente posibles casos y evitar la propagación de enfermedades.

Indicó que durante esta temporada es más frecuente la presencia de resfriados y padecimientos respiratorios en los planteles, por lo que recomendó el uso de cubrebocas en caso de síntomas leves y acudir primero a consulta médica antes de reincorporarse a clases.

Impacto en la comunidad

Finalmente, destacó que el periodo vacacional contribuyó de manera importante a disminuir la transmisión de enfermedades, ya que durante la última semana no se registraron reportes de nuevos casos.