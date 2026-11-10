Reportan dos casos probables de rickettsiosis en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Dos casos probables de rickettsiosis fueron detectados durante la semana epidemiológica número 43 en Piedras Negras, por lo que la Jurisdicción Sanitaria 01 realizó cercos epidemiológicos preventivos en las colonias San Joaquín y Real del Norte.

Roberto Baeza Díaz, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, informó que las muestras de ambos pacientes fueron enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública y están a la espera de los resultados para confirmar o descartar la enfermedad. Precisó que las dos personas se encuentran estables y reciben tratamiento médico.

Además, indicó que durante los cercos epidemiológicos no se detectaron otros habitantes con síntomas similares en sus entornos cercanos. El funcionario explicó que los casos probables son reportados por las instituciones de salud a la Jurisdicción Sanitaria, donde se realiza el muestreo correspondiente y se envían las muestras para su análisis.

Por otra parte, Baeza Díaz informó que un caso probable de dengue reportado durante la semana anterior fue descartado, por lo que actualmente no tienen casos probables de esta enfermedad.

Medidas Preventivas ante la Rickettsiosis

Sin embargo, advirtió que las recientes lluvias dejaron acumulaciones de agua que pueden favorecer la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Ante esta situación, personal del departamento de Vectores inició recorridos de abatización en distintas colonias de la ciudad, entre ellas Hidalgo, Villa de Fuentes, Los Espejos, San Joaquín, La Laja, Guillén, Cumbres, Buenos Aires, González y Año 2000.

Las acciones se realizarán de lunes a viernes, mediante la aplicación de abate en depósitos y acumulaciones de agua, con el propósito de evitar el desarrollo de larvas.

Acciones Contra el Dengue

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria pidió a la población permitir el acceso del personal de Vectores a los patios de las viviendas y colaborar con las labores preventivas.

También recomendó eliminar recipientes que acumulen agua, como botellas, llantas y tinas, o mantenerlos vacíos. Añadió que los trabajadores de Vectores cuentan con bolsitas de abate para entregarlas a las familias cuando sea necesario.